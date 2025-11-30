MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία-ΗΠΑ: Οι συζητήσεις στη Φλόριντα δεν είναι "εύκολες" 

THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών της ΕΕ.

Κατά την πρωινή σύνοδο εργασίας οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία.

Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Denys Shmyhalκαι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν για το ζήτημα της Αμυντικής Ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλαμβάνονται προγράμματα όπως το SAFE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

