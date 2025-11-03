Όρκες καταγράφηκαν να σκοτώνουν λευκούς καρχαρίες αναποδογυρίζοντάς τους για να αφαιρέσουν το συκώτι τους – Δείτε βίντεο

Όρκες καταγράφηκαν από κάμερα να σκοτώνουν νεαρούς λευκούς καρχαρίες, αναποδογυρίζοντάς τους στον κόλπο της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ.

Στο βίντεο καταγράφονται οι πέντε όρκες να κυνηγούν τους καρχαρίες και μία εξ αυτών να αρπάζει και να αναποδογυρίζει έναν λευκό καρχαρία νεαρής ηλικίας.

Μέσα σε πέντε λεπτά, οι όρκες κατασπάραξαν τον λευκό καρχαρία. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι όρκες αναποδογυρίζουν τους λευκούς καρχαρίες για να έχουν εύκολη πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο όργανο, το συκώτι, το οποίο τους δίνει ενέργεια.

«Αυτή η συμπεριφορά είναι απόδειξη της προηγμένης νοημοσύνης, της στρατηγικής σκέψης και της εξελιγμένης κοινωνικής μάθησης των όρκων», δήλωσε ο θαλάσσιος βιολόγος Έρικ Χιγκιέρα Ρίβας. «Οι τεχνικές κυνηγιού μεταδίδονται από γενιά σε γενιά», συμπλήρωσε.

Οι όρκες είναι διπλάσιες σε μήκος και τριπλάσιες σε βάρος από τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Παρά την εμφάνισή τους, είναι εξαιρετικά έξυπνοι και ψυχροί δολοφόνοι, ικανοί να συντονίζουν τις τακτικές κυνηγιού τους όπως μια κάνουν οι αγέλες λύκων.

Το να γυρίσεις έναν καρχαρία ανάποδα προκαλεί μια κατάσταση κατά την οποία το ζώο αποσυντονίζεται αφού δεν αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να παραλύει. «Αυτή η προσωρινή κατάσταση καθιστά τον καρχαρία ανυπεράσπιστο, επιτρέποντας στις όρκες να αφαιρέσουν το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά συκώτι του και πιθανώς να καταναλώσουν και άλλα όργανα, πριν εγκαταλείψουν το κουφάρι», σύμφωνα με τον Ρίβας.

Συνολικά, οι επιστήμονες εντόπισαν δύο κυνηγητά, κατά τα οποία σκοτώθηκαν τρεις λευκοί καρχαρίες, κατά τη διάρκεια της τακτικής παρακολούθησης των όρκων στον Κόλπο της Καλιφόρνιας τον Αύγουστο του 2020 και τον Αύγουστο του 2022.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κυνηγιού τον Αύγουστο του 2020, πέντε όρκες συνεργάστηκαν για να αναποδογυρίσουν έναν μεγάλο λευκό καρχαρία πριν τον βυθίσουν στο νερό και επανεμφανιστούν με το συκώτι του θύματός τους στο στόμα τους σε λίγο περισσότερο από πέντε λεπτά.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, έκαναν το ίδιο με έναν δεύτερο νεαρό καρχαρία, ο οποίος «δέχτηκε πολλές επιθέσεις» πριν αρχίσει να βυθίζεται. «Αργότερα, παρατηρήθηκαν κομμάτια ιστού να επιπλέουν στην επιφάνεια», αναφέρουν οι επιστήμονες στην εργασία τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Marine Science.

Το δεύτερο κυνήγι, που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο του 2022, ακολούθησε ένα παρόμοιο μοτίβο, όπου πέντε όρκες έσπρωξαν ένα νεαρό λευκό καρχαρία στην πλάτη του και τον ανέβασαν στην επιφάνεια. Το συκώτι ήταν ορατό καθώς οι όρκες το καταβρόχθιζαν, με τον καρχαρία να αιμορραγεί.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι όρκες στοχεύουν λευκούς καρχαρίες νεαρής ηλικίας αφού μπορούν να τους αναποδογυρίσουν πιο εύκολα. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε όρκες να στοχεύουν επανειλημμένα νεαρούς λευκούς καρχαρίες», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Σαλβαντόρ Γιόργκενσεν από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

«Οι ενήλικες λευκοί καρχαρίες αντιδρούν γρήγορα στις κυνηγώντας όρκες, εγκαταλείποντας εντελώς τις εποχιακές περιοχές συγκέντρωσής τους και δεν επιστρέφουν για μήνες, αλλά αυτοί οι νεαροί λευκοί καρχαρίες μπορεί να είναι αφελείς απέναντι στις όρκες», σύμφωνα με τον Γιόργκενσεν.

Ο Δρ Γιόργκενσεν είπε ότι δεν είναι σαφές εάν η συμπεριφορά φυγής των μεγάλων λευκών καρχαριών είναι ενστικτώδης.

Το κοπάδι από όρκες στον Κόλπο της Καλιφόρνιας είναι ήδη αρκετά γνωστή στους θαλάσσιους βιολόγους, οι οποίοι έχουν και όνομα: το κοπάδι του Μοντεζούμα. Το συγκεκριμένο κοπάδι έχει ήδη παρατηρηθεί να κυνηγάει σαλάχια, καθώς και φάλαινες και καρχαρίες ταύρους.

Οι νέες παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι οι όρκες μπορεί να κυνηγούν λευκούς καρχαρίες πιο συχνά από ό,τι είχε γίνει αντιληπτό μέχρι τώρα, αλλά «απαιτείται μια ευρύτερη έρευνα που θα συλλέξει περισσότερα δεδομένα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα», αναφέρει η ομάδα.

Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να «συνεχίσουν να παρακολουθούν τις μεταβαλλόμενες περιοχές» των νεαρών λευκών καρχαριών και να προσδιορίσουν εάν οι επιθέσεις των όρκων εναντίον των λευκών καρχαριών «αντιπροσωπεύουν ένα μοτίβο».