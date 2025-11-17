MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ολλανδία: Εισαγγελείς συνδέουν 49 θανάτους με παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Ολλανδοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν σήμερα πως ερευνούν τουλάχιστον 49 θανάτους που ενδεχομένως συνδέονται με ένα παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων, το οποίο είχαν κλείσει τον Αύγουστο.

Σε μια δικαστική υπόθεση σε βάρος των ιδιοκτητών του ιστότοπου Funcaps.nl, οι εισαγγελείς ανέφεραν πως εντόπισαν μια ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των θανάτων 27 νέων στην πλειονότητά τους ανθρώπων και της χρήσης προϊόντων που παρήγγειλαν στο Funcaps.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, στη βάση δεδομένων της αστυνομίας, εμφανίστηκαν άλλες 22 υποθέσεις που θα μπορούσαν επίσης να σχετίζονται με τον ιστότοπο, ενώ προσφάτως οι γονείς άλλων τεσσάρων ανθρώπων που πέθαναν κατήγγειλαν μια πιθανή σχέση, ανέφεραν οι αρχές.

Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου συνελήφθησαν τον Αύγουστο και θεωρούνται ύποπτοι για εμπορία φαρμάκων χωρίς άδεια και πώληση φαρμάκων χωρίς τις απαραίτητες συνταγές.

Ο δικηγόρος των υπόπτων δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει, όμως ολλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου πως οι πελάτες του ήταν πάντα ξεκάθαροι σχετικά με τα προϊόντα που πωλούσαν στον ιστότοπό τους, τα οποία έφεραν σημάνσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονταν με την κατανάλωσή τους.

