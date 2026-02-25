MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Οικογένεια Στίβεν Χόκινγκ: Φροντίστριες οι γυναίκες με μπικίνι στη φωτογραφία από τα αρχεία Επστάιν

|
THESTIVAL TEAM

Οι γυναίκες που εμφανίζονται με μπικίνι δίπλα στον Στίβεν Χόκινγκ σε φωτογραφία από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν ήταν επί χρόνια φροντίστριές του, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντος φυσικού.

Η εικόνα με τον Στίβεν Χόκινγκ περιλαμβάνεται στο υλικό που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις των συγκεκριμένων εγγράφων, δεν αναφέρονται στοιχεία για τον ακριβή χρόνο και τον τόπο λήψης της φωτογραφίας.

Εκπρόσωπος της διαχείρισης της περιουσίας του Χόκινγκ διευκρίνισε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2006 σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Ritz-Carlton στην Καραϊβική, μετά από ομιλία του επιστήμονα, στην οποία είχε παραστεί και ο Επστάιν.

Δεν έγινε γνωστό ποιος απαθανάτισε τη στιγμή ούτε με ποιον τρόπο η εικόνα κατέληξε στα αρχεία του Επστάιν.

Τα πρόσωπα των δύο γυναικών έχουν καλυφθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από τη δημοσιοποίηση, στο πλαίσιο —όπως έχει ανακοινωθεί— προστασίας πιθανών θυμάτων και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν αποκρύφθηκαν ονόματα δημόσιων προσώπων ή πολιτικών.

Σε δήλωσή του προς τη Daily Mail, εκπρόσωπος της οικογένειας τόνισε ότι ο Χόκινγκ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς του 20ού αιώνα και ο μακροβιότερος γνωστός επιζών της νόσου του κινητικού νευρώνα, υπογραμμίζοντας ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του είναι «αβάσιμος και ακραίος».

Στίβεν Χόκινγκ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

