MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: “Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα” – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το πιο συνηθισμένο θέαμα στους κήπους των σπιτιών όταν φτάνει η εποχή του χιονιού είναι οι μικροί χιονάνθρωποι.

Ωστόσο, αυτή η γερμανική οικογένεια από την πόλη Sonsbeck, ο Matthias, ο Frederik, η Stefanie και ο Florian van Mierlo, αποφάσισε να πιάσει δουλειά και να δημιουργήσει κάτι πιο πρωτότυπο.

Οι μικρότεροι της οικογένειας, ο Mathias, έξι ετών, και ο Frederik, τεσσάρων ετών, ενθουσιάστηκαν βλέποντας τις πρώτες νιφάδες χιονιού να πέφτουν. Τότε ήταν που οι γονείς πρότειναν να υλοποιήσουν το έργο από κοινού: «Η κατασκευή του μας πήρε μια ολόκληρη μέρα, εκτός από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος», ανέφεραν σε φίλη της οικογένειας.

Η διαδικασία της κατασκευής και η διακόσμηση του ιγκλού

Αρχικά χρησιμοποίησαν ένα κουτί για να συμπιέσουν το χιόνι, μετατρέποντάς το σε τούβλα. Στοιβάζοντας τα παγωμένα τούβλα, κατάφεραν να δημιουργήσουν, σιγά-σιγά, μια δομή που γινόταν όλο και μεγαλύτερη.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πανέμορφο ιγκλού, αλλά δεν επαναπαύτηκαν μόνο στο χτίσιμο. Μόλις τελείωσε η κατασκευή, ήρθε η ώρα της διακόσμησης. Έφτιαξαν έναν χιονάνθρωπο που τοποθέτησαν στην πόρτα της κατοικίας και κρέμασαν σημαίες και χρωματιστά φώτα στην οροφή.

Στο εσωτερικό του ιγκλού τοποθέτησαν και έπιπλα. Έβαλαν ένα έλκηθρο που χρησιμοποίησαν ως πάγκο, ένα τραπέζι, κεριά, ακόμη και κάδρα στους τοίχους. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα φιλόξενο «σπίτι» που εξέπεμπε μια ζεστή ατμόσφαιρα. Τώρα μένει μόνο να ελπίζουν ότι το κρύο θα συνεχιστεί ώστε το ιγκλού τους να αντέξει.

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MARKET 8 ώρες πριν

Daikin Altherma 4: Η επόμενη μέρα στις Αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ηρακλής-Παναθηναϊκός 76-74: Ο Ημίθεος γύρισε από το -21 και “έλιωσε” τον Παναθηναϊκό στο Ιβανώφειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Έστησαν κόλπο μέσα σε σούπερ μάρκετ στα Γρεβενά για να κλέψουν αλκοολούχα ποτά

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε την απώλεια δύο στρατιωτών του στο νότιο Λίβανο

ΧΑΛΑΡΑ 2 λεπτά πριν

Η αστεία συνήθεια που σε κάνει πιο συμπαθή χωρίς να το καταλαβαίνεις καν

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Καραβάτου: Έβγαιναν σε όλα τα sites διαφημίσεις ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος έπεισε εμένα και τον Κρατερό να επενδύσουμε εκεί τα λεφτά μας