ΟΗΕ: Πολλές χώρες ζητούν από τη Λιβύη να κλείσει τα κέντρα κράτησης μεταναστών

Πολλές χώρες κάλεσαν σήμερα τη Λιβύη να κλείσει τα κέντρα κράτησης όπου, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μετανάστες και πρόσφυγες υποβάλλονται σε βασανιστήρια και, κάποιες φορές, σκοτώνονται.

Σε μια ειδική σύνοδο στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, πολλές χώρες όπως η Βρετανία, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Σιέρα Λεόνε, εξέφρασαν ανησυχίες για τη μεταχείριση των μεταναστών στη Λιβύη, ενός σημαντικού κόμβου για τους Αφρικανούς που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις συρράξεις και τη φτώχεια και να φτάσουν στην Ευρώπη. Ορισμένοι από αυτούς κρατήθηκαν από τους διακινητές σε αποθήκες, όπου υπέστησαν βία και εκβιασμούς, σύμφωνα με μια υπόθεση που έφτασε στα ολλανδικά δικαστήρια.

Ο πρεσβευτής της Νορβηγίας Τόρμοντ Έντρεσεν ζήτησε να προστατευθούν οι ευάλωτοι μετανάστες και να μπει τέλος στις αυθαίρετες κρατήσεις. Η Έλινορ Σάντερς, πρεσβευτής της Βρετανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συντάχθηκε με αυτήν τη θέση και παράλληλα ζήτησε να υπάρξει ανεμπόδιστη πρόσβαση του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών στους ομαδικούς τάφους. Μια υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε φέτος ότι ορισμένα πτώματα μεταναστών που βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους έφεραν τραύματα από σφαίρες.

Σε ανοιχτή επιστολή τους προς τις λιβυκές αρχές, που δόθηκε στη δημοσιότητα παράλληλα με αυτήν τη σύνοδο, οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησαν μεταρρυθμίσεις, καταγγέλλοντας ότι ομάδες ενόπλων δρουν ατιμώρητα, παρεμποδίζουν τη λειτουργία των δικαστηρίων και κακομεταχειρίζονται τους μετανάστες.

Η Λιβύη έχει χωριστεί σε δύο τμήματα, το ανατολικό και το δυτικό, μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι, το 2011.

Ο Ελτάχερ Σάλεμ Μ. Ελμπάουρ, ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της δυτικής Λιβύης, που εδρεύει στην Τρίπολη, είπε ότι οι μετανάστες επιβαρύνουν σημαντικά το διαιρεμένο κράτος. «Δεν βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω μια τέλεια εικόνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μου. Ακριβώς το αντίθετο. Ήρθα εδώ για να επαναλάβω τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλαμε για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα αυτά θα γίνονται σεβαστά, παρά τις προκλήσεις που είναι γνωστές σε όλους, σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη μεταβατική περίοδο», είπε. Επικαλέστηκε ως παράδειγμα το γεγονός ότι η χώρα του αποδέχτηκε τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τη δημιουργία μιας νέας επιτροπής που θα εξετάσει το θέμα των κέντρων κράτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ