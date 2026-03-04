MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΗΕ: Περίπου 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου

THESTIVAL TEAM

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα πως 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν.

«Στο Ιράν, υπολογίζουμε σε 100.000 τον αριθμό των ανθρώπων που εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες μετά τις επιθέσεις» Ισραήλ-ΗΠΑ, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε μία ενημέρωση, ενώ ελπίζει πως θα δημοσιεύσει σύντομα έναν επικαιροποιημένο αριθμό.

