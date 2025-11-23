Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Μόσχας
Η Ουκρανία έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να ενεργοποιηθούν εφεδρικά συστήματα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.
Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χλμ. ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.
«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ.
