Οι ΗΠΑ έπληξαν σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό – Βίντεο

Στον απόηχο επιθέσεων στην Καραϊβική εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν για πρώτη φορά ανάλογη επιχείρηση στα ανοικτά των νοτιοαμερικανικών ακτών του Ειρηνικού, όπως μεταδίδει σήμερα το CBS.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS, το βράδυ της Τρίτης επλήγη σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και σκοτώθηκαν δύο ή τρεις επιβαίνοντες. Πρόκειται για το όγδοο αμερικανικό πλήγμα εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επτά σκάφη που επλήγησαν στην Καραϊβική.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει η Ουάσινγκτον, με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχουν πυροδοτήσει μεγάλη ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

