Οι IDF ανακοίνωσαν νέο κύμα επιθέσεων στον νότιο Λίβανο – Εναέριες επιδρομές στο Ιράν

Για πέμπτη μέρα μαίνεται ακατάπαυστα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί νέο κύμα επιθέσεων στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιθέσεις με στόχο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη ανέφεραν νωρίτερα οι IDF.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης ότι οι Λιβανέζοι πολίτες σε όλο τον νότιο Λίβανο πρέπει να εκκενώσουν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, εν μέσω των συνεχιζόμενων μαχών κατά της Χεζμπολάχ.

«Οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις IDF να ενεργήσουν εναντίον της με βία. Οι IDF δεν σκοπεύουν να σας βλάψουν. Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό μάχης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

«Προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, πρέπει να κατευθυνθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια πέρα από τον ποταμό Λιτάνι» τονίζει.

Ο Αντράι προσθέτει ότι οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

Παράλληλα, ένα κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης δεκάδες διοικητικά κέντρα της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ και των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις IDF.

