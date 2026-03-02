MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως χτύπησαν το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις τους στόχευσαν το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και το αρχηγείο του διοικητή της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, με την ισραηλινή πλευρά να αναφέρει ότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι Φρουροί υποστήριξαν ότι «το γραφείο του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και το αρχηγείο του διοικητή της αεροπορίας του καθεστώτος τέθηκαν στο στόχαστρο».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι τύπου Kheibar, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τον αριθμό των εκτοξεύσεων ή την έκταση των ζημιών.

Από την πλευρά του Ισραήλ, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι από τα πλήγματα δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Δεν διευκρινίστηκε εάν υπήρξαν υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται από την ιρανική πλευρά.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Φοίβος Δεληβοριάς: Η προσφορά μου στο κίνημα των Τεμπών είναι ανιδιοτελής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

“Μέσα στο βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων η Ελλάδα” – Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραβίασε φανάρι και STOP, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φέρνει αυξήσεις σε καύσιμα, ενέργεια και προϊόντα – “Οι καταναλωτές να περιμένουν αυξήσεις”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

“Μας κοροϊδεύουν, μας έχουν αφήσει να πεθάνουμε”: Καταγγελία εγκλωβισμένου Έλληνα στο Ντουμπάι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τασούλας: Εύχομαι αγαθή συμπόρευση Εκκλησίας και Πολιτείας με βάση τους διακριτούς ρόλους για το καλό της κοινωνίας