Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες για το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας

Οι ηγέτες 11 ευρωπαϊκών κρατών και της ΕΕ ανακοίνωσαν σε μια κοινή δήλωση σήμερα πως ένα αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι μια βάση που «απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά».

Η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μποϊκόταρε τη Σύνοδο.

«Το αρχικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Εντούτοις, πιστεύουμε πως το προσχέδιο είναι μια βάση που χρειάζεται επιπλέον δουλειά», υπογραμμίζουν οι ηγέτες.

«Είμαστε ξεκάθαροι επί της αρχής ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Οι ηγέτες τονίζουν πως οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί τη συμφωνία τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Ολόκληρη η κοινή δήλωση:

«Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Το αρχικό προσχέδιο του 28 σημείων σχεδίου περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά, ώστε να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Μας ανησυχούν επίσης οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.

Εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της σταθερής υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ