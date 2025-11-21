Οι εργαζόμενοι στον όμιλο Zara σχεδιάζουν κινητοποιήσεις την Black Friday

Οι εργαζόμενοι στον όμιλο Zara σχεδιάζουν να διαδηλώσουν έξω από τα καταστήματα της αλυσίδας σε επτά ευρωπαϊκές χώρες την Black Friday, μια σημαντική ημέρα προσφορών, διεκδικώντας την επαναφορά του προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη, ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων για τη μητρική εταιρεία Inditex.

Η ισπανική συνδικαλιστική ένωση CCOO συντονίζει τις σχεδιαζόμενες κινητοποιήσεις της 28ης Νοεμβρίου με τα συνδικάτα εργαζομένων στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, συγκεντρώσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μπροστά από καταστήματα Zara σε μεγάλες πόλεις.