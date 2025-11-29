MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Μακρόν τη Δευτέρα στο Παρίσι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ, καθώς μια ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει ένα αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Βολόντιμιρ Ζελένσκκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 14 ώρες πριν

Ο Χάρτης των Γεύσεων επιστρέφει σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αθήνα: Ένας από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους αποσύρθηκε από την ενεργό δράση – Το συγκινητικό βίντεο στο TikTok

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν έδωσε το 70% της βασικής ενίσχυσης – 217 εκατομμύρια λιγότερα παίρνουν οι αγρότες μας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: “Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν εκείνη και εμένα”, αποκάλυψε ο δικηγόρος της

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Λωρίδα της Γάζας: Περισσότεροι από 70.000 νεκροί από την έναρξη του πολέμου 