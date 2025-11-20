MENOY

Ο Ζελένσκι παρέλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία – “Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος έλαβε το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ και θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον Τραμπ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

