MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τζέι Ντι Βανς απορρίπτει τη θέση ότι περισσότερα όπλα θα έφερναν νίκη στην Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε χθες Παρασκευή το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι «οποιοδήποτε» σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία πρέπει να «τερματίσει τους σκοτωμούς ενώ θα προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία», να είναι «αποδεκτό και από τις δυο πλευρές» και να «μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει» η σύρραξη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Βανς ανέφερε ακόμη μέσω X πως είναι αποκύημα «φαντασίας» η θέση που εκφράζεται από κάποιους –δεν ξεκαθάρισε σε ποιους αναφέρεται– πως «αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις» η «νίκη» της Ουκρανίας θα σε απόσταση επαφής, προσθέτοντας πως η ειρήνευση δεν θα επιτευχθεί από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Αυτοδυναμία αντί συνεργασία προτιμούν οι πολίτες – Αρνητικά σχόλια για την “Ιθάκη” του Τσίπρα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Αρνείται τη συμμετοχή του στο μακελειό στα Βορίζια

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι συζήτησε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ τις “διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

“Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου”: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Οι αντιδράσεις της δεν έχουν κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μ. Θεοδωράκη από την Δευτέρα