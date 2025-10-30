MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο τυφώνας Μελίσα επιταχύνεται και πλησιάζει απειλητικά την βόρεια Καραϊβική – Σε επιφυλακή οι Βερμούδες

|
THESTIVAL TEAM

Ο τυφώνας Μελίσα έφερε την απόλυτη καταστροφή στη βόρεια Καραϊβική και ενισχύεται σε ταχύτητα διασχίζοντας τον ανοικτό ωκεανό. Κατευθύνεται προς τις Βερμούδες, αφήνοντας πίσω του την καταστροφή στην Τζαμάικα, την Κούβα και την Αϊτή.

Άνθρωποι στις Μπαχάμες και τα κοντινά νησιά Τερκς και Κέικος έκαναν ότι μπορούσαν για να προστατευθούν, καθώς η καταιγίδα που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσα τους σφυροκόπησε με επικίνδυνες ριπές ανέμων και βροχή. Οι Βερμούδες, περίπου 1.100 χλμ βορειοανατολικά της τελευταίας θέσης της καταιγίδας, ετοιμάζονται για την άφιξή του, που αναμένεται έως το βράδυ.

Οι αρχές σε όλη την περιοχή, που προσπαθούν να καταγράψουν την καταστροφή, επιβεβαίωσαν 25 θανάτους στην Αϊτή, 10 εκ των οποίων παιδιά, και τέσσερις στην Τζαμάικα.

Έως τις 11:00 ώρα Ελλάδας, η Μελίσα είχε ανέμους ταχύτητας σχεδόν 165 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), έχοντας υποβαθμιστεί από το υψηλό επίπεδό της σε καταιγίδα Κατηγορίας 2. Αναμενόταν να συνεχίσει να επιταχύνεται με κατεύθυνση βορειοανατολικά και να «περάσει στα βορειοδυτικά των Βερμούδων» αργότερα σήμερα, πριν πιθανόν αποδυναμωθεί αύριο, δήλωσε η υπηρεσία αυτή που εδρεύει στη Φλόριντα.

Ο κυκλώνας Μελίσα έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη (28/10) ως ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ απευθείας τις ακτές της, με πολύ ισχυρούς ανέμους, πολύ πάνω από την ελάχιστη ισχύ που συνιστά την Κατηγορία 5, την υψηλότερη βαθμίδα κατάταξης κυκλώνων και τυφώνων.

Το αμερικανικό δίκτυο μετεωρολογικών προβλέψεων AccuWeather δήλωσε ότι ο Μελίσα είναι ο τρίτος ισχυρότερος κυκλώνας που έχει καταγραφεί στην Καραϊβική, καθώς και αυτός με τη χαμηλότερη ταχύτητα, κάτι που τον κατέστησε ιδιαίτερα καταστροφικό.

Στις Μπαχάμες, η κυβέρνηση απομάκρυνε σχεδόν 1.500 ανθρώπους καθώς η καταιγίδα πλησίαζε, κάνοντας λόγο για μια από τις μεγαλύτερες της επιχειρήσεις εκκένωσης.

Η καταιγίδα δεν έπληξε άμεσα την Αϊτή, την πολυπληθέστερη χώρα της Καραϊβικής, αλλά την έπνιξε με κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις. Οι αρχές ανέφεραν τουλάχιστον 25 θανάτους, κυρίως λόγω των πλημμυρών. Τουλάχιστον 10 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 12 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Αϊτής, η οποία πρόσθεσε ότι πάνω από 1.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει σε όλη τη χώρα και σχεδόν 12.000 άνθρωποι πήγαν σε καταφύγια.

Στην Κούβα, τουλάχιστον 241 κοινότητες παρέμεναν χθες αποκομμένες και χωρίς τηλεπικοινωνίες, ύστερα από το πέρασμα της καταιγίδας από την επαρχία Σαντιάγο σύμφωνα με αναφορές σε μέσα ενημέρωσης, επηρεάζοντας έως και 140.000 κατοίκους.

