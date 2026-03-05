MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ στηρίζει πιθανή επίθεση των Κούρδων κατά του Ιράν: Θα ήταν υπέροχο

THESTIVAL TEAM

Μετά από μέρες εικασιών και δημοσιευμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενθάρρυνε δημοσίως τις κουρδικές αντιπολιτευόμενες ομάδες να περάσουν στην επίθεση κατά του Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν. Θα το υποστήριζα πλήρως», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη με το Reuters.

Ερωτηθείς για το αν οι ΗΠΑ θα παρείχαν ή έχουν προσφέρει αεροπορική κάλυψη, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό», προσθέτοντας ωστόσο ότι ο στόχος για τους Κούρδους θα πρέπει να είναι «να νικήσουν».

«Αν πρόκειται να το κάνουν, αυτό είναι καλό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τρεις πηγές στο Reuters, κουρδικές πολιτοφυλακές του Ιράν είχαν τις τελευταίες ημέρες διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το αν και με ποιον τρόπο θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ο συνασπισμός ιρανικών κουρδικών οργανώσεων που εδρεύει στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, εκπαιδεύεται για να εξαπολύσει επίθεση με στόχο να αποδυναμώσει τον ιρανικό στρατό, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πλήττουν ιρανικούς στόχους με βόμβες και πυραύλους.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η σημαντική ναυτιλιακή οδός κοντά στο Ιράν, το Στενό του Ορμούζ, θα παραμείνει ανοιχτή.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ενός στενού θαλάσσιου περάσματος μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Τεχεράνης. Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα στη ζωτικής σημασίας ενεργειακή αρτηρία έχει σχεδόν σταματήσει μετά από τα ιρανικά πλήγματα σε έξι πλοία.

«Δεν έχουν ναυτικό, ξέρετε, το ναυτικό τους βρίσκεται πλέον στον βυθό της θάλασσας», δήλωσε ο Τραμπ. «Παρακολουθώ πολύ στενά το Στενό του Ορμούζ».

