Ο Ραμαφόσα απαντά στον Τραμπ: “Η Νότια Αφρική είναι και θα παραμείνει ένα πλήρες, ενεργό μέλος της G20”

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα απέρριψε την Κυριακή την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει την Πρετόρια από τη σύνοδο κορυφής της G20 του επόμενου έτους, επιβεβαιώνοντας το καθεστώς της Νότιας Αφρικής ως ιδρυτικού μέλους της ομάδας.

Η Ουάσιγκτον απείχε από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ομάδας των 20 που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Νότιας Αφρικής στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 22-23 Νοεμβρίου, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει τις κατηγορίες του ότι η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής, στην οποία η πλειοψηφία είναι μαύροι, διώκει τη λευκή μειονότητα.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη Τετάρτη ότι η Νότια Αφρική δεν θα προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα το επόμενο έτος, επειδή αρνήθηκε να παραδώσει την προεδρία της G20 σε έναν ανώτερο εκπρόσωπο της πρεσβείας που ήταν παρών στην τελετή λήξης. Η Πρετόρια δηλώνει ότι παρέδωσε την εκ περιτροπής προεδρία σε έναν αξιωματούχο της αμερικανικής πρεσβείας.

“Η Νότια Αφρική είναι και θα παραμείνει ένα πλήρες, ενεργό και εποικοδομητικό μέλος της G20”, δήλωσε ο Ραμαφόσα σε ομιλία του την Κυριακή.

Χαρακτήρισε επίσης “κατάφωρη παραπληροφόρηση” τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η Νότια Αφρική διαπράττει “γενοκτονία εναντίον των Afrikaners” και κατάσχει γη από λευκούς πολίτες.

Σημείωσε ότι, παρά τη διπλωματική ρήξη, αμερικανικές επιχειρήσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν ενεργά σε εκδηλώσεις σχετικές τη G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ τον Νοέμβριο.

“Εκτιμούμε αυτούς τους εποικοδομητικούς δεσμούς και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο πλαίσιο της G20”, είπε, σηματοδοτώντας την πρόθεση της Πρετόρια να διατηρήσει τον διάλογο.