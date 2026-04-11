Ο Νετανιάχου ζήτησε ξανά την αναβολή της δίκης του για διαφθορά – Επικαλέστηκε “λόγους εθνικής ασφάλειας”

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την Παρασκευή την αναβολή της δίκης του για υποθέσεις διαφθοράς για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, επικαλούμενος «μυστικούς λόγους ασφαλείας και πολιτικής», σύμφωνα με το Ισραηλινό Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο και όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Νετανιάχου δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για το αίτημά του, ενώ παραμένει άγνωστο αν το Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ θα το κάνει δεκτό στο σύνολό του ή εν μέρει.

Η διαδικασία είχε ανασταλεί λόγω των εξελίξεων που συνδέονται με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την ισραηλινο-ιρανική σύγκρουση, με το δικαστήριο να αποφασίζει την Πέμπτη την επανέναρξη της δίκης την Κυριακή.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ως πρώτο βήμα προς μια πιθανή ευρύτερη συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η εκεχειρία βασίστηκε σε μια «λειτουργική» πρόταση 10 σημείων που παρουσίασε το Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις, γνωστές ως Υπόθεση 1000, 2000 και 4000, με τα κατηγορητήρια να έχουν κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Στην Υπόθεση 1000, κατηγορείται ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έλαβαν ακριβά δώρα από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα πολιτικές διευκολύνσεις.

Στην Υπόθεση 2000, φέρεται να είχε συνομιλίες με τον εκδότη της εφημερίδας Yedioth Ahronoth για ευνοϊκή δημοσιογραφική κάλυψη.

Στην Υπόθεση 4000, κατηγορείται ότι προώθησε ρυθμιστικές αποφάσεις προς όφελος επιχειρηματία με αντάλλαγμα θετική κάλυψη σε μέσα ενημέρωσης.

Η δίκη του ξεκίνησε το 2020 και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «πολιτική δίωξη με στόχο την ανατροπή του».

Παράλληλα, από το 2024, ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος και με διαδικασίες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ertnews.gr

