MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι προσκλήθηκε ξανά από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι προσκλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να τον επισκεφθεί “σύντομα” στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα οι δύο άνδρες.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου εκδόθηκε μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ διατηρεί τον διάλογο με τη Συρία.

Ο Νετανιάχου “συνομίλησε πριν από λίγο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ”, αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται ότι ο Τραμπ τον κάλεσε “να τον συναντήσει στο εγγύς μέλλον στον Λευκό Οίκο”.

“Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν, κατά τη συνομιλία τους, τη σημασία του αφοπλισμού της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας και τη δέσμευσή τους για τον σκοπό αυτό, και συζήτησαν για τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών” με τη σύναψη σχέσεων του Ισραήλ με χώρες που δεν το έχουν αναγνωρίσει, προστίθεται, χωρίς να αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία της επίσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Σέρρες: Μπλόκο στον Προμαχώνα το μεσημέρι της Τετάρτης αποφάσισαν οι αγρότες

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Φρίκη σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία: Λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Πιερρακάκης στο Δουβλίνο: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πρώην γενικός γραμματέας Δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας καταδικάστηκε για κλοπή μετάλλων από δημοτική αποθήκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Λούτσα: Γόνος γνωστής οικογένειας με σοκολατοποιία o 24χρονος που έχασε τη ζωή του