Ο Μάικλ Τζόρνταν δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια σε ιατρικό κέντρο προς τιμήν της μητέρας του

Ο Μάικλ Τζόρνταν δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια σε ιατρικό κέντρο της Βόρειας Καρολίνας για να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του, Ντελόρις.

«Η μητέρα μου με δίδαξε τη σημασία της συμπόνιας και της κοινότητας και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να την τιμήσω από το να βοηθήσω ώστε όσοι έχουν ανάγκη να μπορούν να λάβουν την πιο προηγμένη διαθέσιμη νευρολογική φροντίδα», ανέφερε ο Μάικλ Τζόρνταν για τη δωρεά του.

Τα χρήματα θα δοθούν ως υποστήριξη στο έργο της μητέρας του για την υγεία και την ευεξία, ειδικά όσον αφορά τους ασθενείς που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, αλλά και ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από διαφορετικά προβλήματα υγείας.

Ο Αμερικανός πρωην σταρ του NBA ανακοίνωσε τη δωρεά στο Novant Health New Hanover Regional Medical Center στο Γουίλμινγκτον. Η Ντελόρις Τζόρνταν ήταν ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος James R. Jordan και έχει επιβλέψει προγράμματα στις ΗΠΑ και την Αφρική.