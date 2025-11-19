MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Μάικλ Τζόρνταν δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια σε ιατρικό κέντρο προς τιμήν της μητέρας του

|
THESTIVAL TEAM

Ο Μάικλ Τζόρνταν δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια σε ιατρικό κέντρο της Βόρειας Καρολίνας για να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του, Ντελόρις.

«Η μητέρα μου με δίδαξε τη σημασία της συμπόνιας και της κοινότητας και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να την τιμήσω από το να βοηθήσω ώστε όσοι έχουν ανάγκη να μπορούν να λάβουν την πιο προηγμένη διαθέσιμη νευρολογική φροντίδα», ανέφερε ο Μάικλ Τζόρνταν για τη δωρεά του.

Τα χρήματα θα δοθούν ως υποστήριξη στο έργο της μητέρας του για την υγεία και την ευεξία, ειδικά όσον αφορά τους ασθενείς που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, αλλά και ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από διαφορετικά προβλήματα υγείας.

Ο Αμερικανός πρωην σταρ του NBA ανακοίνωσε τη δωρεά στο Novant Health New Hanover Regional Medical Center στο Γουίλμινγκτον. Η Ντελόρις Τζόρνταν ήταν ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος James R. Jordan και έχει επιβλέψει προγράμματα στις ΗΠΑ και την Αφρική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση ναρκοπολέμου “Γρίπος” ανοικτά της Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Πλατάνι έπεσε σε κατάστημα στην παραλιακή της Ηγουμενίτσας – Δείτε βίντεο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

“Τουρισμός για όλους 2025”: Νέοι δικαιούχοι, θα ενημερωθούν μέσω sms – Oι διoρίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50 λεπτά πριν

Μαρινάκης: “Εμείς πήραμε 5,4 δισεκατομμύρια με υπερφορολόγηση από τους παρόχους ενέργειας”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την “Αφηγήτρια Ταινιών” στο θέατρο Σοφούλη

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Δημήτρης Μακαλιάς: Δεν ξέρω, είμαι κουλ μπαμπάς; Δίνω μάχη για να πάμε σε μια έκθεση για τον Βαν Γκογκ