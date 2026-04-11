Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός αναβάλλει το ταξίδι στην Ουάσιγκτον

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, ανακοίνωσε ότι αναβάλλει προγραμματισμένο ταξίδι στην Ουάσιγκτον, επικαλούμενος την εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας, καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις για τις σχεδιαζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

«Υπό το φως των τρεχουσών εσωτερικών συνθηκών», ο Σαλάμ γνωστοποίησε ότι μεταθέτει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να διευκρινίσει νέα ημερομηνία.

Πριν από την ανακοίνωση, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για θέματα διεθνών σχέσεων προειδοποίησε για τον κίνδυνο παραγκωνισμού της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο κ. Ναουάφ Σαλάμ πρέπει να γνωρίζει ότι η αγνόηση του απαράμιλλου ρόλου της αντίστασης και της ηρωικής Χεζμπολάχ θα εκθέσει τον Λίβανο σε ανεπανόρθωτους κινδύνους για την ασφάλεια».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε την Παρασκευή ότι η πρώτη συνάντηση για την έναρξη συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, με αντικείμενο την επίτευξη εκεχειρίας και την εκκίνηση διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των πρέσβεων των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή και του Αμερικανού πρέσβη στη Βηρυτό.

Την ίδια ώρα, διαδηλωτές στο κέντρο της Βηρυτού έκαψαν πορτρέτα του Σαλάμ κοντά στο κυβερνητικό μέγαρο Grand Serail, χαρακτηρίζοντάς τον «σιωνιστή», ενώ κρατούσαν σημαίες της Χεζμπολάχ.

Παραμένει ασαφές εάν ο Σαλάμ επρόκειτο να συμμετάσχει προσωπικά στην αντιπροσωπεία που θα μεταβεί την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, καθώς και ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η απόφασή του για την πορεία των συνομιλιών.