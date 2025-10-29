MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα

THESTIVAL TEAM

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα χθες Τρίτη, τα οποία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων 22 παιδιά, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

