ΔΙΕΘΝΗ

Ο IDF σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στον Λίβανο

THESTIVAL TEAM

Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο IDF.

Ο Ουάσιμ Ατάλα αλ Αλί και η σύζυγός του σκοτώθηκαν όταν «εχθρικό drone στοχοποίησε την κατοικία τους» στον καταυλισμό Μπεντάουι, κοντά στην Τρίπολη στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της νύχτας (04.03.2026) με τον IDF να κάνει λόγο για ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Πρόκειται για το πρώτο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε στο πλαίσιο του πολέμου που είχε έναυσμα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο (28.02.2026).

