Ντουμπάι σε κατάσταση συναγερμού: Αδειάζουν τα ράφια, αγωνία για τους Έλληνες

Μια εικόνα που δεν θυμίζει σε τίποτα το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι των ουρανοξυστών και της αφθονίας καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο εμιράτο. Στο βίντεο που μας έστειλε η Άντζελα Παντελή – μόνιμος κάτοικος Ντουμπάι, η κάμερα διασχίζει τους διαδρόμους μεγάλου σούπερ μάρκετ και καταγράφει καρότσια γεμάτα με βασικά είδη, έντονο συνωστισμό και ράφια που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη αδειάσει.

Καταναλωτές αναζητούν εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας και βασικά αγαθά, σε μια προσπάθεια να προμηθευτούν ό,τι μπορούν, υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε εμφανές σημείο του καταστήματος έχει τοποθετηθεί ανακοίνωση της διεύθυνσης, με την οποία ενημερώνονται οι πελάτες ότι έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στις σημερινές παραδόσεις, πως η ομάδα της αποθήκης εργάζεται για να φτάσουν τα προϊόντα στο κατάστημα το συντομότερο δυνατόν, ζητείται συγγνώμη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί και εκφράζονται ευχαριστίες για την κατανόηση του κοινού.

Μια λιτή ανακοίνωση που αποτυπώνει, ωστόσο, την πίεση που δέχεται η εφοδιαστική αλυσίδα. Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί και στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, αρκετοί συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο Ντουμπάι, αλλά και Έλληνες που ταξίδεψαν για επαγγελματικούς λόγους ή αναψυχή, έχουν ήδη υπογράψει αιτήσεις επαναπατρισμού, έπειτα από σχετική ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι.

Η αγωνία για τις εξελίξεις και ο φόβος νέων επιθέσεων οδηγούν ορισμένους στην απόφαση της προσωρινής επιστροφής στην Ελλάδα, έως ότου αποκατασταθεί η σταθερότητα. Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Σε επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναχαιτίσει 137 πυραύλους και 209 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη της ιρανικής επίθεσης. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από χαρακτηρισμό «κατάστασης ασφαλείας», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απειλής που αντιμετώπισε η χώρα τις τελευταίες ώρες.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από το χθεσινό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό επτά ακόμη. Οι εικόνες από το σημείο έκαναν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας σοκ.