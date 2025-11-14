MENOY

Ντέιβ Μπέρτζες: Πέθανε ο δημιουργός του θρυλικού κομματιού “Tequila”

|
THESTIVAL TEAM

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Ντέιβ Μπέρτζες, ο δημιουργός του θρυλικού κομματιού «Tequila». Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης ήταν ο αρχηγός του συγκροτήματος «The Champs» και έφυγε από τη ζωή στις 19 Οκτωβρίου στο Τενεσί. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Το «Tequila» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1958 και παρέμεινε για πέντε εβδομάδες στην κορυφή των πωλήσεων. Συγκεκριμένα, πωλήθηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα του ορχηστρικού κομματιού, το οποίο κέρδισε Grammy για την Καλύτερη R&B Ερμηνεία το 1959.

Το τραγούδι ξεπέρασε άλλα τραγούδια όπως το «Belafonte Sings the Blues» του Χάρι Μπελαφόντε, το «Looking Back» του Νάτ Κινγκ Κόουλ και το «Patricia» του Πέρεζ Πράντο. Μάλιστα, έλαβε και χρυσό δίσκο από την Ένωση Βιομηχανίας Ηχογραφημένων Μουσικών (RIAA).

Ο Μπέρτζες ήταν Αμερικανός μουσικός και συνθέτης, καταγόταν από το Λος Άντζελες και συνεργάστηκε με την Challenge Records κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, η οποία είχε ιδρυθεί από τον τραγουδιστή Τζιν Ότρι. Κατά τη διάρκεια της μουσικής του καριέρας έγραψε πάνω από 700 τραγούδια.

Όταν ο σαξοφωνίστας Τσακ Ρίο έγραψε το «Tequila», στην αρχή θεωρήθηκε ως ένα απλό τραγούδι χωρίς αξία. Ωστόσο, τελικά κατάφερε να αποκτήσει μεγάλη φήμη. Ο σαξοφωνίστας Έντι Πλατ έκανε μια διασκευή του το 1958, και το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 20 στις αμερικανικές κατατάξεις.

