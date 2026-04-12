Νιγηρία: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε μάχη χωρικών με ένοπλη συμμορία

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχη με συμμορία ενόπλων στην πολιτεία Ζαμφαρά, στη βορειοδυτική Νιγηρία, μετά την άρνηση χωρικών να πληρώσουν τους φόρους που απαιτούσαν οι κακοποιοί, ενημέρωσαν χθες Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο τρεις κάτοικοι της περιοχής.

Πάνω από εκατό άνθρωποι, ανάμεσά τους ταξίαρχος και άλλοι 17 στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί από την περασμένη Κυριακή, σε ενέργειες τζιχαντιστών ή συμμοριών, στο βόρειο τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Η πολιτεία Ζαμφαρά, όπως και άλλες στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, είναι αντιμέτωπη με πολυδιάστατη κρίση ασφαλείας, λόγω της δράσης συμμοριών, που λεηλατούν χωριά, απαγάγουν κόσμο για λύτρα, δολοφονούν και κατατρομοκρατούν τον πληθυσμό, καθώς και τζιχαντιστικών οργανώσεων, ενεργών κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και σε γειτονικά κράτη.

Δεκάδες bandits, όπως αποκαλούνται γενικά οι κακοποιοί από τις αρχές, περικύκλωσαν με σχεδόν 80 μοτοσικλέτες και κατόπιν επιχείρησαν να καταλάβουν εξ εφόδου το χωριό Μπουνκασάου, όπου αντάλλαξαν πυρά με κατοίκους, σύμφωνα με τις πηγές του AFP.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία επιβεβαίωσε την επίθεση, αλλά χωρίς να δώσει απολογισμό των θυμάτων. «Είμαστε ενήμεροι για το βίαιο επεισόδιο, όμως ακόμη διενεργούμε έρευνες και συγκεντρώνουμε στοιχεία», εξήγησε ο εκπρόσωπος, ο Γιαζίντ Αμπουμπακάρ.

Οι τρεις κάτοικοι μίλησαν για τουλάχιστον 21 νεκρούς.

Ο Λαουάλι Ουμάρ, τοπικός αξιωματούχος στην πόλη Μπουκούγιουμ, πρωτεύουσα της ομώνυμης δημοτικής ενότητας όπου υπάγεται στο χωριό, είπε πως «οι bandits σκότωσαν 21 ανθρώπους στις μάχες».

Οι χωρικοί σταμάτησαν να κάνουν πληρωμές φόρων που τους ζητούσαν τακτικά οι κακοποιοί και να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για «να αγοράσουν όπλα προκειμένου να αμυνθούν», εξήγησε.

Ο Τζαμίλου Αλίγιου, άλλος κάτοικος της Μπουκούγιουμ, έδωσε τον ίδιο απολογισμό.

Ο Μπαμπούγκα Άχμαντ, που ζει σε γειτονικό χωριό, το Γιασί, είπε πως οι κακοποιοί αντάλλαξαν πυρά με τους χωρικούς και περίμεναν ώσπου να τους τελειώσουν τα πυρομαχικά.

Η μάστιγα της βίας των συμμοριών στη Νιγηρία εν μέρει έχει ρίζες στις διενέξεις κτηνοτρόφων και αγροτών για την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους — το νερό και τους τόπους βοσκής κυρίως. Τις εντάσεις χειροτέρεψε η κλιματική αλλαγή.

Οι συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων προοδευτικά άλλαξαν τελείως φύση, όταν ενέσκηψαν πλέον οργανωμένα κυκλώματα κακοποιών με ειδίκευση στις κλοπές ζώων, στις λεηλασίες, στις απαγωγές για λύτρα…

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας ανέπτυξε στρατεύματα από το 2015 στη Ζαμφαρά για να παταχθούν οι συμμορίες. Όμως η βία δεν έχει καμφθεί.

Οι τοπικές αρχές έχουν εξάλλου προσπαθήσει να κλείσουν μέσω διαπραγματεύσεων συμφωνίες ειρήνης με τους bandits, αλλά χωρίς να βάλουν τέλος με αληθινή διάρκεια στις επιθέσεις, ή, σε κάποιες περιπτώσεις, απλώς μετατοπίζοντας το πού εξαπολύονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ