MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νιγηρία: Στους 315 οι απαχθέντες μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολείο

|
THESTIVAL TEAM

Η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των μαθητών και εκπαιδευτικών που απήχθησαν από το σχολείο St. Mary’s στην πολιτεία Νίγηρα, στη δεύτερη μαζική απαγωγή μέσα σε μία εβδομάδα, ανέρχεται τελικά σε 315, μετά από άσκηση επαλήθευσης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, το νέο σύνολο των απαχθέντων «μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης» διαμορφώνεται στους 303 μαθητές και 12 εκπαιδευτικούς, αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση των 227 ατόμων.

Η απαγωγή σημειώθηκε την Παρασκευή στο σχολείο St. Mary’s, στην πολιτεία Νίγηρα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και απομάκρυναν μαζικά μαθητές και προσωπικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους της Ένωσης.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλη επίθεση σε σχολείο, αυτή τη φορά σε δευτεροβάθμιο ίδρυμα στην πολιτεία Κέμπι, στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπου ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες τη Δευτέρα. Οι δύο απαγωγές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας εναντίον σχολείων και την επανεμφάνιση οργανωμένων ένοπλων ομάδων που στοχεύουν εκπαιδευτικές δομές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Γ. Στουρνάρας στη δευτεροβάθμια δίκη της Novartis: Μία από τις χυδαιότερες σκευωρίες που έχουν υπάρξει

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Αλέξανδρος Σκουρλέτης: Mε τη σύντροφό μου συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλον πολύ

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Αναψυκτικά: Πως επηρεάζουν το γαστρεντερικό σύστημα και τι μπορεί να προκαλέσουν

LIFESTYLE 31 λεπτά πριν

Πέτρος Κωστόπουλος για τη σύλληψή του σε τροχονομικό έλεγχο: Μου πήραν τη μηχανή, δυόμισι ποτήρια είχα πιει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε και στον αύλειο χώρο του ΤΕΦΑΑ – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χειροπέδες σε σεσημασμένο κλέφτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Έξι διαρρήξεις και κλοπές σε λιγότερο από μήνα