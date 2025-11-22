Νιγηρία: Στους 315 οι απαχθέντες μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολείο

Η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των μαθητών και εκπαιδευτικών που απήχθησαν από το σχολείο St. Mary’s στην πολιτεία Νίγηρα, στη δεύτερη μαζική απαγωγή μέσα σε μία εβδομάδα, ανέρχεται τελικά σε 315, μετά από άσκηση επαλήθευσης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, το νέο σύνολο των απαχθέντων «μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης» διαμορφώνεται στους 303 μαθητές και 12 εκπαιδευτικούς, αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση των 227 ατόμων.

Η απαγωγή σημειώθηκε την Παρασκευή στο σχολείο St. Mary’s, στην πολιτεία Νίγηρα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και απομάκρυναν μαζικά μαθητές και προσωπικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους της Ένωσης.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλη επίθεση σε σχολείο, αυτή τη φορά σε δευτεροβάθμιο ίδρυμα στην πολιτεία Κέμπι, στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπου ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες τη Δευτέρα. Οι δύο απαγωγές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας εναντίον σχολείων και την επανεμφάνιση οργανωμένων ένοπλων ομάδων που στοχεύουν εκπαιδευτικές δομές σε διάφορες περιοχές της χώρας.