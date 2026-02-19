MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Το Ιράν θα αντιμετωπίσει απάντηση που δεν μπορεί να φανταστεί αν μας επιτεθεί

THESTIVAL TEAM

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απείλησε σήμερα το Ιράν με μαζική απάντηση αν επιτεθεί στο Ισραήλ, μετά τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της Τεχεράνης.

«Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του στην Ουάσινγκτον.

«Έχουμε συμφωνήσει με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει καμία ανασυγκρότηση της Γάζας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

