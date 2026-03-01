MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Θα ενταθούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες

Οι ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη θα εντατικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη δεύτερη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι δυνάμεις μας πλήττουν την καρδιά της Τεχεράνης με αυξανόμενη ένταση, η οποία θα κλιμακωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μετά τη σύσκεψη που είχε με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας και τον επικεφαλής της Μοσάντ.

Όπως είπε ο Νετανιάχου, το Ισραήλ έχει κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις του «όπως ποτέ άλλοτε», προκειμένου «να διασφαλίσει την ύπαρξη και το μέλλον του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπενιαμίν Νετανιάχου

