ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Θα χτυπάμε Χαμάς και Χεζμπολάχ όποτε παραβιάζουν την εκεχειρία, δεν ζητάμε άδεια από κανέναν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι ο IDF θα προχωρά σε όλες τις αναγκαίες επιχειρήσεις για να αποτρέψει νέες απειλές.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει επιχειρήσεις «σε πολλά μέτωπα». «Αυτό το Σαββατοκύριακο ο IDF έπληξε στόχους στον Λίβανο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο ώστε η Χεζμπολάχ να μην ξαναποκτήσει την ικανότητα να μας απειλεί», δήλωσε. Το Σάββατο η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο, ενώ σε ξεχωριστές επιχειρήσεις ανακοίνωσε ότι δύο μέλη της οργάνωσης σκοτώθηκαν από πλήγματα drones στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι αντίστοιχη στρατηγική εφαρμόζεται και στη Λωρίδα της Γάζας. «Από τότε που τέθηκε η εκεχειρία, η Χαμάς δεν έχει σταματήσει να την παραβιάζει και ενεργούμε αναλόγως. Υπήρξαν πολλές προσπάθειες διείσδυσης στο έδαφός μας, πέρα από την Κίτρινη Γραμμή, με στόχο να πλήξουν τους στρατιώτες μας. Τις αποτρέψαμε αποφασιστικά και απαντήσαμε επιβάλλοντας πολύ υψηλό τίμημα. Πολλοί τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ενώ άλλοι συνελήφθησαν μέσα από τις σήραγγες στη Ράφα», δήλωσε.

Το Σάββατο, ο IDF πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, μετά το επεισόδιο κατά το οποίο Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, πέντε ανώτερα στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν στα πλήγματα.

Ο Νετανιάχου απάντησε επίσης σε επικρίσεις ότι σημαντικές αποφάσεις για τη Γάζα λαμβάνονται σε συνεννόηση με την Ουάσινγκτον. «Όλες οι συζητήσεις περί ‘έγκρισης’ από αυτόν ή εκείνον είναι απλώς ένα απόλυτο ψέμα», τόνισε. «Δρούμε χωρίς να βασιζόμαστε σε κανέναν. Οι άμεσες ενέργειες για την αποτροπή επιθέσεων εκτελούνται αυτόματα από τον IDF. Όσο για τις απαντήσεις, περνούν από τον υπουργό Άμυνας και τελικά έρχονται σε μένα, και αποφασίζουμε ανεξάρτητα από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, όπως πρέπει να γίνεται».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για τη δική του ασφάλεια».

Μπενιαμίν Νετανιάχου

