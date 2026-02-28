Διάγγελμα Νετανιάχου: “Δεν υπάρχει πια αυτός ο τύραννος” είπε για τον Χαμενεΐ – Κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να τελειώσουν τη δουλειά

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία της χώρας στο Ιράν θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί» και ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει σε «πραγματική ειρήνη».

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τον όπως τον χαρακτήρισε, ιστορικό χειρισμό της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «τήρησε τον λόγο του».

Τόνισε επίσης ότι «όλοι γνωρίζουν» πως «ένα τόσο δολοφονικό καθεστώς» δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα που μπορούν «να συνεχίσουν να απειλούν ολόκληρη την ανθρωπότητα».

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον γενναίο ιρανικό λαό, που απελευθερώνεται από αυτούς τους φρικτούς δεσμούς με αυτό το καθεστώς», πρόσθεσε.

Ακόμη κάλεσε τον λαό του Ιράν να βγει στους δρόμους και είπε χαρακτηριστικά: «Θα έρθει η στιγμή σας, μια στιγμή που θα κληθείτε να βγείτε στους δρόμους για να ολοκληρώσετε το έργο και να ανατρέψετε αυτό το καθεστώς».

Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν: “Σώοι και αβλαβείς” οι Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν

Tο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ανώτατος ηγέτης και ο πρόεδρος της χώρας είναι και οι δύο ζωντανοί και καλά. «Είναι όλοι ασφαλείς και καλά», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείο Εξωτερικών στο Sκy News και ενώ παραμένει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την τύχη τους αφού ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει σκοτωθεί.

«Ναι, έχουμε ακόμη μερικούς διοικητές που έχουν μαρτυρήσει ως αποτέλεσμα αυτής της τρομοκρατικής πράξης επιθετικότητας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ιρανικός λαός, οι ένοπλες δυνάμεις μας, οι γενναίες ένοπλες δυνάμεις μας, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούν το Ιράν με τον πιο ισχυρό δυνατό τρόπο», είπε ο εκπρόσωπος.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε προηγουμένως δηλώσει στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι ζωντανός «από όσο γνωρίζω», όπως είπε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν μαύρο καπνό και εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τουλάχιστον τέσσερα κτίρια χτυπήθηκαν στο συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης.