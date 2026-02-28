MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Διάγγελμα Νετανιάχου: “Δεν υπάρχει πια αυτός ο τύραννος” είπε για τον Χαμενεΐ – Κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να τελειώσουν τη δουλειά

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία της χώρας στο Ιράν θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί» και ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει σε «πραγματική ειρήνη».

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τον όπως τον χαρακτήρισε, ιστορικό χειρισμό της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «τήρησε τον λόγο του».

Τόνισε επίσης ότι «όλοι γνωρίζουν» πως «ένα τόσο δολοφονικό καθεστώς» δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα που μπορούν «να συνεχίσουν να απειλούν ολόκληρη την ανθρωπότητα».

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον γενναίο ιρανικό λαό, που απελευθερώνεται από αυτούς τους φρικτούς δεσμούς με αυτό το καθεστώς», πρόσθεσε.

Ακόμη κάλεσε τον λαό του Ιράν να βγει στους δρόμους και είπε χαρακτηριστικά: «Θα έρθει η στιγμή σας, μια στιγμή που θα κληθείτε να βγείτε στους δρόμους για να ολοκληρώσετε το έργο και να ανατρέψετε αυτό το καθεστώς».

Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν: “Σώοι και αβλαβείς” οι Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν

Tο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ανώτατος ηγέτης και ο πρόεδρος της χώρας είναι και οι δύο ζωντανοί και καλά. «Είναι όλοι ασφαλείς και καλά», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείο Εξωτερικών στο Sκy News και ενώ παραμένει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την τύχη τους αφού ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει σκοτωθεί.

«Ναι, έχουμε ακόμη μερικούς διοικητές που έχουν μαρτυρήσει ως αποτέλεσμα αυτής της τρομοκρατικής πράξης επιθετικότητας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ιρανικός λαός, οι ένοπλες δυνάμεις μας, οι γενναίες ένοπλες δυνάμεις μας, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούν το Ιράν με τον πιο ισχυρό δυνατό τρόπο», είπε ο εκπρόσωπος.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε προηγουμένως δηλώσει στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι ζωντανός «από όσο γνωρίζω», όπως είπε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν μαύρο καπνό και εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τουλάχιστον τέσσερα κτίρια χτυπήθηκαν στο συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου – Βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αντίποινα – “Η απάντηση θα είναι συντριπτική” λέει Ιρανός αξιωματούχος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 17χρονου που σκότωσε τον πατέρα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών στη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί σήμερα έξι σταθμοί του μετρό λόγω Τεμπών – Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία του ΟΑΣΘ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Η αποστολή του Ηρακλή σταμάτησε στα Τέμπη και τίμησε τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Δείτε βίντεο