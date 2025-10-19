MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Ονόμασε τον πόλεμο της Γάζας σε “Πόλεμο της Αναγέννησης” – Αποχώρησε από το υπουργικό μετά το επεισόδιο στη Ράφα

Λίγη ώρα πριν ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και σε μαχητές της Χαμάς στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε στο υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου και για την εκεχειρία.

«Σήμερα καταθέτω προς έγκριση στην κυβέρνηση την πρόταση να δοθεί στον πόλεμο ένα επίσημο και μόνιμο όνομα. Θα λέγεται “Πόλεμος της Αναγέννησης”» δήλωνε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ η Χαμάς εξαπέλυε επίθεση κατά των ΙDF στη Ράφα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «στο τέλος δύο συνεχόμενων ετών μάχης, θυμόμαστε πώς ξεκινήσαμε, καθώς αναδυθήκαμε μέσα από την τρομερή καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου», υποδηλώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο τελειώνει οριστικά ο πόλεμος με την Χαμάς στη Γάζα.

Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ πρόκειται να απονείμει παράσημα σε στρατιώτες που πολέμησαν στον πόλεμο, μια πρακτική που εφαρμόζεται μετά το τέλος των πολέμων στο Ισραήλ.

«Όπως και σε προηγούμενες στρατιωτικές εκστρατείες, τα παράσημα της τρέχουσας εκστρατείας θα φέρουν την επίσημη ονομασία “Πόλεμος της Αναγέννησης”», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μόλις ο Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις νέες συγκρούσεις μεταξύ IDF και Χαμάς στη Ράφα, αποχώρησε από το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.

