Νετανιάχου: Οι ηγέτες της Δύσης είχαν υποτιμήσει για χρόνια την πρόοδο του Ιράν στα πυρηνικά και στα οπλικά συστήματα

Την άποψη ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικών όπλων και προηγμένων πυραυλικών συστημάτων εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Newsmax, αποδίδοντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγκαιρη κατανόηση της απειλής που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει η Δύση.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι η πρόοδος του Ιράν σε πυρηνικά προγράμματα και συστήματα μεταφοράς πυραύλων αποτελεί σοβαρή απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η Δύση οφείλει να αντιμετωπίσει εγκαίρως την κατάσταση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισημάνει εδώ και δεκαετίες τον κίνδυνο που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά το ιρανικό καθεστώς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε αναφορά και σε πρόσφατη απόπειρα επίθεσης κοντά στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων από το Ιράν, γεγονός που – σύμφωνα με τον Νετανιάχου – καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση της εμβέλειας των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων. «Δεν πρόκειται ακόμη για διηπειρωτικό πύραυλο, αλλά πλησιάζει», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη εμβέλεια φέρνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης εντός δυνητικής ακτίνας πλήγματος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η πρόοδος της Τεχεράνης στον τομέα των πυρηνικών και των οπλικών συστημάτων είχε υποτιμηθεί για χρόνια από δυτικούς ηγέτες, γεγονός που – κατά την εκτίμησή του – συνέβαλε στη σημερινή κρίση.

«Το ερώτημα είναι αν η Δύση θα αφυπνιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ιράν επιδιώκει επί χρόνια την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και συστημάτων μεταφοράς τους.

Ο Νετανιάχου επαίνεσε τον Τραμπ για την απόφαση αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών το 2018 από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (Joint Comprehensive Plan of Action), εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή απέτρεψε την αξιοποίηση κενών της συμφωνίας για την περαιτέρω ανάπτυξη οπλικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει την απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αποτελεί βασικό σημείο των αμερικανικών απαιτήσεων.

Σε άλλο σημείο, ο Νετανιάχου επαίνεσε τον Τραμπ για τη στάση του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, κάνοντας λόγο για «ισχυρή ηγεσία» και «αποφασιστικότητα» απέναντι στις εξελίξεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ηγεσία και αποφασιστικότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ παραμένουν ιδιαίτερα στενές στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κοινών απειλών.