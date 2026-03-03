Νετανιάχου: “Ο Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο, δεν τον έσυρα εγώ στον πόλεμο”

Το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχιου σε συνέντευξή του στο Fox λέγοντας ότι είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο.

«Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Η αποφασιστικότητά του, η σαφήνεια της σκέψης του, ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί τα πράγματα, φτάνει κατευθείαν στην ουσία των πραγμάτων. Είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για τις μελλοντικές γενιές», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου..

Μιλώντας για το πώς λαμβάνει τις αποφάσεις ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά: «Αποφεύγει τις περιττές λεπτομέρειες, πηγαίνει κατευθείαν στο θέμα, φτάνει στο κύριο σημείο και καταλήγει στη μέση δράση που πρέπει να ληφθεί». Καταλήγοντας τόνισε ότι ο Τραμπ «έφερε την Αμερική ξανά στην ηγετική θέση του κόσμου».

Ο Νετανιάχου μάλιστα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τους «γελοίους».

Τα σχόλια του Νετανιάχου έγιναν αφού οι New York Times έγραψαν ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο να οδηγηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ σ’ ένα πόλεμο με το Ιράν, ασκώντας προσωπικά επί μήνες πίεση προς αυτή την κατεύθυνση.

Απαντώντας σ’ αυτό τον ισχυρισμό, ο Νετανιάχου δήλωσε πως ο Τραμπ «κατανοεί» την απειλή που θέτει το Ιράν και δεν χρειάζεται να πεισθεί.

Αναφερόμενος στο Ιράν και απευθυνόμενος στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δήλωσε πως η Τεχεράνη είναι «προσηλωμένη στην καταστροφή σας». «Είτε οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν είτε όχι, ο ηγέτης πρέπει να το καταλάβει. Ο Ντόναλντ Τραμπ το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να τον σύρεις σε οτιδήποτε. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό, και αυτό είναι σωστό», δήλωσε.

Το δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι επικαλούνταν πρόσωπα με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων -περιλαμβανομένων αμερικανών και ισραηλινών αξιωματούχων, διπλωματών, βουλευτών και μελών των υπηρεσιών πληροφοριών-, περιέγραψε την απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν ως σημαντική νίκη του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την προοπτική να πληγούν οι πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν το Δεκέμβριο, στη διάρκεια επίσκεψής του στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα. Δύο μήνες αργότερα, εξασφάλισε ευρύτερη αμερικανική εμπλοκή σε μια εκστρατεία με στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.