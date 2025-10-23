MENOY

Νετανιάχου μετά τη αντίδραση Βανς: “Προβοκάτσια της αντιπολίτευσης η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για τη Δυτική Όχθη”

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε σήμερα την έγκριση από την Κνεσέτ δύο προτάσεων επί του νόμου για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, που έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «σκόπιμη προβοκάτσια» της αντιπολίτευσης.

«Η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσάρτηση ήταν μια σκόπιμη πολιτική προβοκάτσια της αντιπολίτευσης, που είχε ως στόχο να σπείρει τη διχόνοια εν μέσω της επίσκεψης του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βανς χαρακτήρισε «προσβλητική» και «ηλίθιο πολιτικό ελιγμό» την έγκριση του νομοσχεδίου.

Ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί απόψε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε το απόγευμα στο Ισραήλ.

