Νετανιάχου: Η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

Τέσσερις ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε δήλωση με την οποία χαιρετίζει την εκεχειρία τονίζοντας παράλληλα ότι δεν καλύπτει τον Λίβανο, παρά τους ισχυρισμούς των Πακιστανών μεσολαβητών περί του αντιθέτου.

«Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει αμέσως τα στενά και θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής», αναφέρει το γραφείο του Πρωθυπουργού.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

