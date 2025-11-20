Νέο βιβλίο κατηγορεί το BBC για “συγκάλυψη” μετά τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα

O συγγραφέας ενός βιβλίου σχετικά με την περίφημη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC το 1995 υποστηρίζει πως ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας γνώριζε πως αυτή η συνέντευξη είχε παραχωρηθεί χάρη σε ψέματα και κατηγορεί το δίκτυο ότι συγκάλυπτε την υπόθεση για περισσότερα από 20 χρόνια.

Το βιβλίο με τίτλο «Dianarama: The Betrayal of Princess Diana», που κυκλοφόρησε σήμερα του Άντι Γουέμπ, ενός πρώην δημοσιογράφου του BBC, λέει πως αποκαλύπτει «το εύρος της εξαπάτησης της πριγκίπισσας και της συγκάλυψης που ακολούθησε». Η κυκλοφορία του προκαλεί νέο πονοκέφαλο στο BBC, που βρίσκεται ήδη στο «μάτι ενός κυκλώνα» για το παραπλανητικό μοντάζ μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.