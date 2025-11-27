MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νεκρός 30χρονος γυμναστής! Έτρωγε μόνο junk food για εβδομάδες

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ρώσος γυμναστής Ντμίτρι Νουγιάνζιν πέθανε στον ύπνο του ύστερα από μια επικίνδυνη πρόκληση που ο ίδιος είχε σχεδιάσει.

Ο στόχος του ήταν να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος που είχε αναπτύξει για απώλεια βάρους.

Ο 30χρονος πέρασε εβδομάδες τρώγοντας junk food και φέρεται να κατανάλωνε έως και 10.000 θερμίδες καθημερινά, με σκοπό να πάρει τουλάχιστον 25 κιλά, ώστε στη συνέχεια να δείξει στους ακολούθους και στους πελάτες του πόσο γρήγορα θα μπορούσε να χάσει όλο αυτό το βάρος μέσω της δικής του μεθόδου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της «μαραθώνιας» πρόκλησης, ο Νουγιάνζιν έδειχνε στους ακολούθους του το καθημερινό του διαιτολόγιο, που περιλάμβανε γλυκά και κέικ για πρωινό, ζυμαρικά καλυμμένα με μαγιονέζα για μεσημεριανό και μπέργκερ με δύο μικρές πίτσες για δείπνο. Παραδέχτηκε επίσης ότι έτρωγε πατατάκια όλη την ημέρα. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου αποκάλυψε ότι είχε φτάσει τα 105 κιλά, έχοντας πάρει περίπου 13 κιλά σε έναν μήνα.

Ως κίνητρο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμά του, υποσχόταν 10.000 ρούβλια σε οποιονδήποτε ξεπερνούσε τα 100 κιλά και κατάφερνε να χάσει το 10% του σωματικού του βάρους έως την Πρωτοχρονιά.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο προπονητής είχε ακυρώσει τις προπονήσεις, ενημερώνοντας φίλους ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι θα επισκεπτόταν γιατρό. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με φίλους του, η καρδιά του σταμάτησε ενώ κοιμόταν.

Ο Νουγιάνζιν ήταν απόφοιτος της Σχολής Ολυμπιακών Εφέδρων του Όρενμπουργκ και του Εθνικού Πανεπιστημίου Φυσικής Κατάστασης στην Αγία Πετρούπολη και είχε δεκαετή πείρα ως προσωπικός προπονητής για κορυφαίους Ρώσους αθλητές. Παράλληλα, είχε εκτίσει οκτάμηνη ποινή το 2022 για κατοχή ναρκωτικών, πριν επιστρέψει στην καριέρα του.

Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ, και τα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από μηνύματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε σκιέρ στην Αυστρία – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ: Η ΚΑΕ πέρασε και επίσημα στα χέρια του Μυστακίδη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Υπουργείο Ναυτιλίας: Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών, διευρύνονται οι δικαιούχοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Αυτή η συμφωνία δεν έχει κομματικό πρόσημο, έχει εθνικό πρόσημο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κόρινθος: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ποδηλάτη και τον πέταξε σε αρδευτικό αυλάκι