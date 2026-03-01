Νεκροί 3 Αμερικανοί στρατιώτες από την επίθεση στο Ιράν- “Έγινε στόχος επίθεσης το αεροπλανοφόρο Lincoln αλλά δεν έπαθε ζημιά” λένε οι ΗΠΑ

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή» εναντίον του Ιράν.

Πέντε άτομα έχουν επίσης τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στον Κόλπο έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

“Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επλήγη από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους”, ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι “η γη και η θάλασσα θα γίνονται όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων”.

Το Abraham Lincoln είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και το μοναδικό που βρίσκεται σχετικά κοντά στις ιρανικές ακτές, σημειώνει το Ρόιτερς.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ: Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν ενταντίον του, δεν το πλησίασαν καν

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) διαψεύδουν πυραυλική επίθεση του Ιράν στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

Στην ανακοίνωση αναφέρουν οι Αμερικανοί: «Το USS Abraham Lincoln δεν χτυπήθηκε. Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν ενταντίον του, δεν το πλησίασαν καν. Το αεροπλανοφόρο μας συνεχίζει να αναπτύσσει αεροσκάφη υποστηρίζοντας την αδυσώπητη πολεμική εκστρατεία για την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού, εξαλείφοντας απειλές από το ιρανικό καθεστώς».

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA March 1, 2026

Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι βυθίζει ιρανικό πλοίο, το οποίο «βυθίζεται αυτή την ώρα στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν».

Τουλάχιστον εννέα νεκροί έξω από την Ιερουσαλήμ

Τουλάχιστον εννέα νεκροί, αλλά και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι, είναι ο απολογισμός χτυπήματος ιρανικού πυραύλου στην ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

“Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού”, ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, την Κυριακή, ακούστηκαν εκρήξεις τόσο στο Ντουμπάι όσο και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Οι αμυντικές δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν πυραύλους που κατευθύνονταν προς τις περιοχές αυτές, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί το Σάββατο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφεραν οι αρχές, σε πλήγματα που εξαπέλυσε από χθες, Σάββατο, το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Τρεις υπήκοοι Πακιστάν, Νεπάλ και Μπανγκλαντές σκοτώθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανέφερε ότι, από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, τα Εμιράτα εντόπισαν 165 βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων οι 152 καταστράφηκαν, καθώς και δύο πυραύλους κρουζ.

Εξάλλου, «εντοπίστηκαν 541 drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα), εκ των οποίων τα 506 αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», πρόσθεσε το υπουργείο.