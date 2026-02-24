Νεκρή μέσα στο σπίτι της βρέθηκε η 42χρονη κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση ότι η κόρη του γνωστού ηθοποιού Μάρτιν Σορτ βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σε ηλικία 42 ετών. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοκτονία με όπλο, όπως αναφέρει το TMZ.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε τον θάνατο της γυναίκας, η οποία όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς, το βράδυ της Δευτέρας.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή», αναφέρεται στη δήλωση. «Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Σύμφωνα με το TMZ, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση στο σπίτι της Κάθριν στο Χόλιγουντ Χιλς το βράδυ της Δευτέρας, όπου εντοπίστηκε νεκρή. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοτραυματισμό από πυροβόλο όπλο.

Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία υιοθετημένα παιδιά του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν. Το ζευγάρι είχε επίσης δύο γιους, τον Όλιβερ Πάτρικ Σορτ, 39 ετών, και τον Χένρι Χέιτερ Σορτ, 36 ετών.

Παρότι ο Μάρτιν Σορτ δεν είχε δημοσιοποιήσει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή της κόρης του, εκείνη είχε εμφανιστεί δημοσίως στο πλευρό του στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο afterparty της παράστασης «The Producers» το 2003, στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Hulaween» του New York Restoration Project της Μπέτι Μίντλερ και στο Vanity Fair Oscar Party τον Φεβρουάριο του 2011.

Το 2006 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης με πτυχίο στην Ψυχολογία και στις Σπουδές Φύλου και Σεξουαλικότητας, ενώ το 2010 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Κοινωνική Εργασία από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια στο Νοσοκομείο Resnick Νευροψυχιατρικής του UCLA, προτού ενταχθεί στο εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα διπλής διάγνωσης Camden Center.

Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, η Κάθριν συμμετείχε επίσης στη φιλανθρωπική οργάνωση Bring Change 2 Mind, η οποία στοχεύει «στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να δημιουργούν συνδεδεμένες, ενσυναισθητικές και υποστηρικτικές σχολικές κοινότητες, όπου οι συζητήσεις για την ψυχική υγεία είναι ευπρόσδεκτες και απαλλαγμένες από στιγματισμό».