Νέα Υόρκη: Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι που δήλωναν πίστη στo ISIS και σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στη Βοστώνη

Στη σύλληψη δύο 19χρονων που είχαν δεσμούς με το ISIS και ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα προχώρησε το FBI και η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για νεαρούς από το Νιου Τζέρσεϊ που είχαν σχέσεις με τον ISIS και μέσα από το τρομοκρατικό τους χτύπημα ήθελαν να αποκεφαλίσουν τους άπιστους και να γίνουν διάσημοι για τις επιθέσεις τους και φαντάζονταν ότι πραγματοποιούν αντισημιτικές επιθέσεις

Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 19χρονο Τόμας Κάαν Χιμένεζ-Γκιουζέλ, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ την Τετάρτη, ενώ περίμενε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με την αστυνομία είχε σκοπό να ταξιδέψει στην Συρία προκειμένου να ενταχθεί στο ISIS στον οποίο είχε ορκιστεί πίστη. Είναι γιος διπλωμάτη του ΟΗΕ και δεν δίσταζε να ποζάρει μπροστά από μια σημαία του ISIS και να κρατάει ένα μαχαίρι.

Παράλληλα συνελήφθη και ο 19χρονος Σαέντ Αλί Μιρέ, από το Κεντ της Ουάσιγκτον, τον οποίο οι ομοσπονδιακοί εντόπισαν και συνέλαβαν μια μέρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση του προς την Τουρκία.

Ο Τόμας Κάαν Χιμένεζ-Γκιουζέλ, είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στις 17 Νοεμβρίου, αλλά μετέθεσε την ημερομηνία μετά την είδηση ​​για τις εφόδους στο Ντιτρόιτ εναντίον των υπόπτων για τρομοκρατία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι βρήκαν πολλά μηνύματα εμπνευσμένα από το ISIS στο τηλέφωνο του Γκιουζέλ συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης που έκανε στο διαδίκτυο σχετικά με την πραγματοποίηση μιας «τύπου βομβιστικής επίθεσης στη Βοστώνη».

Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης, ο Μιρέ έλεγε ότι όλα τα μέλη της ομάδας θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένα να κόψουν τους λαιμούς των ανθρώπων αν η ομάδα χρειαζόταν να γυρίσει προπαγανδιστικά βίντεο με τον Χιμένεζ-Γκιουζέλ να προσφέρεται να κάνει ο ίδιος τις αποκεφαλισμούς, λέγοντας ψυχρά: «Θα το κάνω εγώ, φίλε».

Οπως προκύπτει από άλλη ομαδική συνομιλία, ο Χιμένεςζ-Γκιουζέλ έλεγε πως ήθελε η ομάδα να «κάνει κάτι που θα αφήσει σημάδι στην ιστορία. Κάτι που θα τους κάνει να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ για σένα στο Netflix. Κάτι που θα σε κάνει να έχεις μια σελίδα στη Wikipedia» προσθέτοντας ότι θα καταλήξει να είναι «ένας από τους 100 πιο κακούς ανθρώπους στον κόσμο».

Ο ίδιος είχε κάνει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός εγγράφου στα αραβικά με τίτλο στα αγγλικά «ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΙΩΠΗΛΑ». Το έγγραφο ενθάρρυνε τους μουσουλμάνους να ασκήσουν το «καθήκον» της τζιχάντ και να «τρομοκρατήσουν τους άπιστους για να εκδικηθούν τους μουσουλμάνους αδελφούς τους», χρησιμοποιώντας μαχαίρια, τσεκούρια και οχήματα για να επιτεθούν σε χριστιανούς και εβραίους.