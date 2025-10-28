MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 41χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του – Είχε βγάλει το ηλεκτρονικό βραχιόλι

|
THESTIVAL TEAM

Μια ακόμη γυναικοκτονία σοκάρει την Ιταλία. Στο Καστελνουόβο Ντελ Γκάρντα, έξω από τη Βερόνα, ένας άνδρας 41 ετών δολοφόνησε «με αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών» την πρώην σύντροφό του. Ο γυναικοκτόνος είναι βραζιλιάνικης καταγωγής και ονομάζεται Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο. Το θύμα, 33 χρόνων, λεγόταν Τζέσικα Στραπατσόλο Κουστόντιο Ντε Λίμα με καταγωγή, επίσης, από την Βραζιλία.

Ο Πεντρόζο τηλεφώνησε χθες αργά το βράδυ στους καραμπινιέρους, λέγοντας ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. Μετά από λίγες ώρες, το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίσθηκε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε στο ΙΧ αυτοκίνητό του.

Στο παρελθόν, η τριαντατριάχρονη είχε καλέσει επανειλημμένα τους καραμπινιέρους, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του συντρόφου της, αλλά στη συνέχεια απέσυρε τη σχετική μήνυση.

Τον περασμένο Απρίλιο, δε, στον Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων από το σπίτι και τη δουλειά της πρώην συντρόφου του, ενώ είχε υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει «ηλεκτρονικό βραχιόλι». Η απόφαση ήταν συνέπεια επ΄αυτοφώρω σύλληψης του Πεντρόζο (η οποία μετατράπηκε σε επιβολή περιοριστικών μέτρων) εξαιτίας άσκησης βίας σε βάρος της γυναίκας, για πολλοστή φορά και σε δημόσιο χώρο, με γροθιές και αιχμηρά αντικείμενα.

Κατά τη χθεσινή σύλληψή του, όμως, οι καραμπινιέροι διεπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν φορούσε το συγκεκριμένο βραχιόλι το οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

