Μήνυση 5 εκατ. δολαρίων στην Qatar Airways για αλλεργικό σοκ 3χρονης από σοκολάτα που της έδωσε αεροσυνοδός

Μία μητέρα από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ μηνύει την Qatar Airways μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση της μικρής κόρης της. Μία αεροσυνοδός αγνόησε τις προειδοποιήσεις της και της πρόσφερε μία σοκολάτα που περιείχε γαλακτοκομικά προϊόντα, σύμφωνα με την αγωγή στη δικαιοσύνη κατά της γνωστής αεροπορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τη nypost.com, η Swetha Neerukonda, 33 ετών, ταξίδευε με πτήση της Qatar Airways με την 3χρονη κόρη της από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Washington Dulles» στη Βιρτζίνια προς την Ντόχα του Κατάρ, για πτήση με ανταπόκριση στις 9 Απριλίου, όταν συνέβη το περιστατικό.

Η μητέρα είχε ενημερώσει το πλήρωμα της καμπίνας για τη σοβαρή αλλεργία της κόρης της στα γαλακτοκομικά και τους ξηρούς καρπούς πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης, αναφέρει η μήνυση.

Η 33χρονη σηκώθηκε για να πάει στην τουαλέτα και ζήτησε από μία αεροσυνοδό να προσέχει το παιδί της, υπενθυμίζοντάς της για άλλη μία φορά την «ενδεχομένως απειλητική για τη ζωή αλλεργία» της κόρης της.

Ωστόσο, τάισαν την 3χρονη με κάτι που έμοιαζε με μία σοκολάτα Kit Kat, δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» ο δικηγόρος Abram Bohrer, που εκπροσωπεί την οικογένεια.

Ανήσυχη η μητέρα ρώτησε την αεροσυνοδό, η οποία «παραδέχτηκε ότι είχε δώσει στο παιδάκι το σνακ, αλλά χλεύασε και υποτίμησε τις ανησυχίες της 33χρονης», σύμφωνα με την καταγγελία.

Η αεροσυνοδός «χλεύασε την αντίδρασή της. Την υποτίμησε. Ουσιαστικά είπε: «Ξέρω καλύτερα από εσάς», δήλωσε ο Bohrer.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το παιδί άρχισε να παρουσιάζει σοβαρή αναφυλαξία. Η ψυχική του κατάσταση και τα ζωτικά του σημεία επιδεινώθηκαν γρήγορα.

Η μητέρα χορήγησε τότε μία ένεση EpiPen στην κόρη της, χωρίς να γίνει καμία ανακοίνωση από το μεγάφωνο της πτήσης για το σοβαρό περιστατικό στην καμπίνα του αεροσκάφους!

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ντόχας, το παραϊατρικό προσωπικό έδωσε άδεια στη μητέρα και την 3χρονη να επιβιβαστεί σε άλλη πτήση με προορισμό την Ινδία, αλλά το μικρό κορίτσι υπέστη άλλο ένα αλλεργικό σοκ και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας για δύο ημέρες.

Η αγωγή ζητά από την Qatar Airways να καταβάλει το τεράστιο ποσό των 5.000.000 δολαρίων στην οικογένεια για την οικονομική ζημία και τον «μεγάλο πόνο, την αγωνία και την ψυχική οδύνη» που υπέστη η 3χρονη.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η Qatar Airways δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της «The Post» για σχόλιο.