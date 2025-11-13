Μηνύματα Νετανιάχου στον Σαράα: Οι εξελίξεις στο πεδίο της Συρίας και η προστασία των Δρούζων θα κρίνουν τη σχέση μας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι θα αξιολογήσει τον νέο πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, με βάση «όσα γίνονται στο έδαφος», μετά τη συνάντηση του Σύρου ηγέτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι της Αυστραλίας, ο Νετανιάχου έθεσε συγκεκριμένα κριτήρια για τη μελλοντική σχέση Ισραήλ–Συρίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η στάση του απέναντι στον Σύρο πρόεδρο θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο πεδίο και από τις επιλογές της νέας συριακής ηγεσίας. «Γίνεται η Συρία μια ειρηνική χώρα;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι ο αλ-Σαράα θα κριθεί από το κατά πόσο θα «εκκαθαρίσει τους τζιχαντιστές μέσα στον ίδιο του τον στρατό» και αν θα συνεργαστεί με το Ισραήλ για την επίτευξη αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νοτιοδυτική Συρία, στην περιοχή που συνορεύει με τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τη διασφάλιση των Δρούζων της Συρίας, λέγοντας ότι «ακρωτηριάστηκαν, σφαγιάστηκαν, σχεδόν τόσο άσχημα όσο στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στη Γάζα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση της νοτιοδυτικής Συρίας και μόνιμη προστασία των εκεί Δρούζων, «μπορούμε να προχωρήσουμε». Τόνισε, ακόμα, ότι η αξιολόγησή του για τον αλ-Σαράα θα βασιστεί «σε όσα πραγματικά γίνονται και όσα επιτυγχάνονται».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο του Ιουνίου εναντίον του Ιράν, ο Νετανιάχου διέψευσε ότι οι ΗΠΑ εμπόδισαν την ολοκλήρωση των ισραηλινών επιχειρήσεων. «Είχαμε ένα πολύ σαφές σύνολο στόχων», είπε. «Θέλαμε να πλήξουμε τα πυρηνικά σημεία, τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και λίγους ακόμη στόχους. Όταν αυτό επιτεύχθηκε, ο πόλεμος τελείωσε». Πρόσθεσε ότι υπήρχε «μία ακόμη πιθανή επίθεση» που εξετάστηκε, αλλά όχι κάτι που ανεστάλη λόγω αμερικανικής παρέμβασης.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ «θα διατηρήσει την υπέρτατη ευθύνη ασφαλείας», επισημαίνοντας ότι «δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν άλλον, ούτε στη Γάζα ούτε σε οποιοδήποτε άλλο μέτωπο».