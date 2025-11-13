MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μηνύματα Νετανιάχου στον Σαράα: Οι εξελίξεις στο πεδίο της Συρίας και η προστασία των Δρούζων θα κρίνουν τη σχέση μας

|
THESTIVAL TEAM

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι θα αξιολογήσει τον νέο πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, με βάση «όσα γίνονται στο έδαφος», μετά τη συνάντηση του Σύρου ηγέτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι της Αυστραλίας, ο Νετανιάχου έθεσε συγκεκριμένα κριτήρια για τη μελλοντική σχέση Ισραήλ–Συρίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η στάση του απέναντι στον Σύρο πρόεδρο θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο πεδίο και από τις επιλογές της νέας συριακής ηγεσίας. «Γίνεται η Συρία μια ειρηνική χώρα;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι ο αλ-Σαράα θα κριθεί από το κατά πόσο θα «εκκαθαρίσει τους τζιχαντιστές μέσα στον ίδιο του τον στρατό» και αν θα συνεργαστεί με το Ισραήλ για την επίτευξη αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νοτιοδυτική Συρία, στην περιοχή που συνορεύει με τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τη διασφάλιση των Δρούζων της Συρίας, λέγοντας ότι «ακρωτηριάστηκαν, σφαγιάστηκαν, σχεδόν τόσο άσχημα όσο στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στη Γάζα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση της νοτιοδυτικής Συρίας και μόνιμη προστασία των εκεί Δρούζων, «μπορούμε να προχωρήσουμε». Τόνισε, ακόμα, ότι η αξιολόγησή του για τον αλ-Σαράα θα βασιστεί «σε όσα πραγματικά γίνονται και όσα επιτυγχάνονται».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο του Ιουνίου εναντίον του Ιράν, ο Νετανιάχου διέψευσε ότι οι ΗΠΑ εμπόδισαν την ολοκλήρωση των ισραηλινών επιχειρήσεων. «Είχαμε ένα πολύ σαφές σύνολο στόχων», είπε. «Θέλαμε να πλήξουμε τα πυρηνικά σημεία, τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και λίγους ακόμη στόχους. Όταν αυτό επιτεύχθηκε, ο πόλεμος τελείωσε». Πρόσθεσε ότι υπήρχε «μία ακόμη πιθανή επίθεση» που εξετάστηκε, αλλά όχι κάτι που ανεστάλη λόγω αμερικανικής παρέμβασης.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ «θα διατηρήσει την υπέρτατη ευθύνη ασφαλείας», επισημαίνοντας ότι «δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν άλλον, ούτε στη Γάζα ούτε σε οποιοδήποτε άλλο μέτωπο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης: “Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα;”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για να μάθει τη… μοίρα του γιου του: “Αν δεν έφευγε από το ατύχημα, θα έφευγε πάλι από τροχαίο” – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πέλλα: 23χρονος πούλησε χασίς σε τρεις ανήλικους – Χειροπέδες και στους κηδεμόνες των εφήβων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σέρρες: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής