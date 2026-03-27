Μεξικό: Τα δύο αγνοούμενα ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, έφτασαν στην Κούβα

Δύο ιστιοφόρα που μετείχαν σε ένα κομβόι το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και είχαν δηλωθεί αγνοούμενα, έφτασαν με ασφάλεια στην Κούβα, σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα ιστιοφόρα, στα οποία επέβαιναν εννέα άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, είχαν αποπλεύσει από το Μεξικό.

Η αμερικανική Ακτοφυλακή ανέφερε ότι δεν ζητήθηκε η βοήθειά της για τον εντοπισμό των σκαφών. Ένας εκπρόσωπος του κομβόι είπε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν τα πλοιάρια είχαν εντοπιστεί.