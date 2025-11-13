Μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε χάος σε πτήση Κρακοβία-Μπρίστολ: Αρνήθηκε να καθίσει στην προσγείωση και επιτέθηκε στην αστυνομία – Δείτε βίντεο

Μεθυσμένος Βρετανός επιβάτης αρνήθηκε να καθίσει κατά την προσγείωση του αεροσκάφους, αναγκάζοντας τον πιλότο να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο του Μπρίστολ. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο άνδρας επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Το χάος εκτυλίχθηκε σε πτήση από την Κρακοβία προς το Μπρίστολ στις 11 Νοεμβρίου 2025. Βίντεο που τραβήχτηκε από τον συνεπιβάτη Kacper Bujak δείχνει τον άνδρα να βρίζει, να τσακώνεται με το πλήρωμα της καμπίνας και να παλεύει με το προσωπικό ασφαλείας που προσπαθούσε να τον συγκρατήσει, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε κάποιο σημείο, στρέφεται ακόμη και προς τον Bujak και του δείχνει το μεσαίο δάχτυλό του. Η διαμάχη κλιμακώθηκε καθώς ο άνδρας άρχισε να χαρακτηρίζει «αποβράσματα» τα μέλη του προσωπικού ασφαλείας, ενώ του περνούσαν χειροπέδες.

Οι επιβάτες του ζήτησαν να ηρεμήσει επειδή υπήρχαν παιδιά στην πτήση. Καθώς πλησίαζε η προσγείωση, αρνήθηκε να υπακούσει στις επανειλημμένες εντολές να καθίσει, αναγκάζοντας τον πιλότο να εγκαταλείψει την προσέγγιση του αεροδρομίου.

«Ο άνδρας ήταν φωνακλάς το μεγαλύτερο μέρος της πτήσης», είπε ο Bujak. «Μόλις ήπιε το ποτό του, άρχισε να κάνει φασαρία», συμπλήρωσε.

Το βίντεο τελειώνει καθώς οι επιβάτες αποβιβάζονται, αλλά ο Bujak είπε ότι η αστυνομία χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να απομακρύνει τον άνδρα, καθυστερώντας την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση του αεροσκάφους για την Κρακοβία.

«Το πλήρωμα της πτήσης από την Κρακοβία προς το Μπρίστολ (11 Νοεμβρίου) κάλεσε την αστυνομία για βοήθεια, μετά από την ανάρμοστη συμπεριφορά ενός επιβάτη. Η αστυνομία περίμενε το αεροσκάφος κατά την άφιξή του στο Μπρίστολ και απομάκρυνε τον επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση. Η Ryanair εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην ανάρμοστη συμπεριφορά των επιβατών και θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα ταξιδεύουν σε ένα περιβάλλον σεβασμού χωρίς άγχος», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.