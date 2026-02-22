Μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι έκλεψαν τρία εκατ. δολάρια από την κυβέρνηση

Ένας φαρμακοποιός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι έκλεψαν περισσότερα από τρία εκατ. δολάρια από το υπουργείο Πολέμου και αγόρασαν πολυτελή αυτοκίνητα και μία βίλα στην Αριζόνα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη Πέμπτη (19/2), ο 35χρονος λοχίας Richard Stefon Ramroop και ο 32χρονος Manuel George Madrid κατηγορούνται για 12 αδικήματα λόγω της υποτιθέμενης απόπειρας κλοπής από την κυβέρνηση για το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Δεκεμβρίου 2025.



Ο Ramroop κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των φορολογουμένων για την αγορά χιλιάδων ιατρικών συσκευών μέσω της θέσης που είχε στο φαρμακείο της αεροπορικής βάσης Davis-Monthan στο Τούσον της Αριζόνα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Αριζόνα Timothy Courchaine, αφού εξασφάλισε τον εξοπλισμό, το ζευγάρι πούλησε τις συσκευές και κράτησε τα κέρδη για τον εαυτό του, κοστίζοντας στο υπουργείο Πολέμου περισσότερα από 3 εκατ. δολάρια.

Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδεδεμένοι με τον Ramroop και τον Madrid έλαβαν πάνω από 11 εκατ. δολάρια σε ηλεκτρονικές μεταφορές, καταθέσεις Automated Clearing House (ACH) και άλλες πιστώσεις από εταιρείες για τις συσκευές.

Όπως τονίζει η New York Post, το ζευγάρι χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αγοράσει ένα σπίτι αξίας ενός εκατ. δολαρίου στο Τούσον Mountains τον Ιανουάριο του 2024, ενώ αγόρασε και πολλά πολυτελή αυτοκίνητα.

Η έπαυλη 5.622 τετραγωνικών ποδιών στην έρημο διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και 4,5 μπάνια σε έκταση 4,9 στρεμμάτων, με διπλή σκάλα στην είσοδο και γκαράζ πέντε αυτοκινήτων, σύμφωνα με μια διαδικτυακή αγγελία.

Επίσης, αγόρασαν μία Porsche Cayenne Sport Utility Vehicle του 2024 αξίας 141.443,34 δολαρίων και ένα νέο BMW i7 Sport Utility Vehicle για 195.397,59 δολάρια.

Η τεράστια συλλόγη αυτοκινήτων του ζευγαριού περιλαμβάνει ένα Ford F-150 Raptor του 2025, ένα Mini Cooper S Convertible του 2025, ένα Jeep Wrangler Rubicon του 2025, ένα BMW X7 Alpina XB7 του 2026 και ένα Cadillac Escalade Sport Platinum του 2026.

Στις 15 Ιανουαρίου οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των αυτοκινήτων τους και άλλων αγορών μέσω εντάλματος έρευνας.

«Η απάτη αυτού του επιπέδου δεν είναι απλώς ένα οικονομικό έγκλημα, υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού, εκτρέπει πόρους και απειλεί την ακεραιότητα των δυνάμεών μας. Κάθε δολάριο που χάνεται λόγω απάτης είναι ένα δολάριο που αφαιρείται από την ασφάλεια της χώρας μας», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του AFOSI (Air Force Office of Special Investigations) Richard Kautz.

Ο Ramroop συνελήφθη στις 16 Ιανουαρίου και ο Madrid στις 22 του ίδιου μήνα.

Μεταξύ των δώδεκα κατηγοριών που αντιμετωπίζουν ο Ramroop και ο Madrid είναι η συνωμοσία για διάπραξη κλοπής κυβερνητικής περιουσίας, η συνωμοσία για διάπραξη τηλεγραφικής απάτης, η τηλεγραφική απάτη και το ξέπλυμα χρήματος.

Εάν βρεθεί ένοχο, το ζευγάρι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως και 20 χρόνια.

Πηγή: protothema.gr