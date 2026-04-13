Μελόνι: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα
«Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον πάπα», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι.
«Νόμιζα ότι οι δηλώσεις που είχα κάνει νωρίτερα ήταν σαφείς, αλλά το επαναλαμβάνω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τον πάπα», επανέλαβε σε γραπτή δήλωσή της η Τζόρτζια Μελόνι.
«Ο πάπας είναι αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας και είναι δίκαιο και αυτονόητο να επιζητά την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
