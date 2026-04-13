Μελόνι: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα

«Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον πάπα», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι.

«Νόμιζα ότι οι δηλώσεις που είχα κάνει νωρίτερα ήταν σαφείς, αλλά το επαναλαμβάνω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τον πάπα», επανέλαβε σε γραπτή δήλωσή της η Τζόρτζια Μελόνι.

«Ο πάπας είναι αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας και είναι δίκαιο και αυτονόητο να επιζητά την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Χακάν Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ φέρνει περισσότερη δυσπιστία και περισσότερο πόλεμο

ΔΙΕΘΝΗ 49 δευτερόλεπτα πριν

Γκουτέρες: “Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Μέση Ανατολή” – Έκκληση για συνέχιση των συνομιλιών και αυστηρή τήρηση της εκεχειρίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Τον τελευταίο καιρό επικοινώνησα λίγο με τον πατέρα μου, καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Η μαμά μου έλεγε όταν στεναχωριόμουν πως “ο κόσμος να σε φάει, ποτέ δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ρωσία και Ουκρανία ξανάρχισαν τις επιθέσεις τους με drones μετά τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός για το Πάσχα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Μάγκιαρ: Αποκλείεται η ένταξη στην ΕΕ της Ουκρανίας μιας χώρας σε εμπόλεμη κατάσταση